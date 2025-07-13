«Больше нет уверенности»: Украинцы стали массово уезжать из США из-за Трампа

Часть украинцев, переехавших в США после начала специальной военной операции, начали покидать страну из-за ужесточения американской миграционной политики при президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает сообщает французское издание Le Monde.

По информации газеты, люди сталкиваются с неопределённостью в вопросах легализации и страхом перед возможной депортацией. Особенно это касается тех, кто прибыл по гуманитарным программам после 2022 года. Как подчёркивается в материале, «в условиях неопределённости, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своём будущем».

Кроме миграционных рисков, беспокойство вызывает возможная мобилизация в случае возвращения на родину. Также украинские беженцы разочарованы непоследовательной позицией Трампа по отношению к Киеву и всё чаще рассматривают Европу как более стабильный вариант.