«Больше нет уверенности»: Украинцы стали массово уезжать из США из-за Трампа
Le Monde: Украинцы покидают США из-за миграционной политики Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Havrilov
Часть украинцев, переехавших в США после начала специальной военной операции, начали покидать страну из-за ужесточения американской миграционной политики при президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает сообщает французское издание Le Monde.
По информации газеты, люди сталкиваются с неопределённостью в вопросах легализации и страхом перед возможной депортацией. Особенно это касается тех, кто прибыл по гуманитарным программам после 2022 года. Как подчёркивается в материале, «в условиях неопределённости, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своём будущем».
Кроме миграционных рисков, беспокойство вызывает возможная мобилизация в случае возвращения на родину. Также украинские беженцы разочарованы непоследовательной позицией Трампа по отношению к Киеву и всё чаще рассматривают Европу как более стабильный вариант.
Ранее Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что горячая фаза конфликта на Украине идёт не везде, и можно переехать в безопасные регионы. В Великобритании украинцы, которым отказали в убежище, имеют право на апелляцию. Пока идёт рассмотрение апелляции, которое может существенно затянуться, они проживают в стране по программе временной визы.