В Швейцарии остались не в восторге от украинских беженцев

Глава муниципалитета Вигольтингена Франка Буркхардт раскритиковала отношение части украинцев, прибывших в Швейцарию после начала конфликта на Украине. Свою позицию она изложила в публикации на официальной платформе Швейцарской народной партии (SVP).

По словам Буркхардт, государство оказывает убежище людям, спасающимся от невзгод, а не предоставляет условия для беззаботного пребывания. Она подчеркнула, что некоторые обладатели временного статуса защиты S воспринимают приём в стране как пребывание в гостинице. В таких случаях, по мнению мэра, следует требовать компенсации затрат.

«Как мэр я непосредственно сталкиваюсь с требовательным отношением беженцев, имеющих статус защиты. Нам приходится сталкиваться с неуважением и нежеланием интегрироваться. Нагрузка на муниципалитеты огромна», — отмечается в статье.

Чиновница также выразила обеспокоенность тем, что через пять лет временный статус автоматически трансформируется в постоянное разрешение на проживание с полным пакетом социальных гарантий. Это, по её оценке, создаёт дополнительную нагрузку на местные бюджеты, особенно в небольших населённых пунктах.

«Те, кто остаётся, должны интегрироваться — с уважением, с приверженностью, с осознанием того, что помощь — это не улица с односторонним движением», — подчёркивает Буркхардт.

Кроме того, она обратила внимание на проблему разделения между беженцами разных национальностей. В частности, встречаются случаи нетерпимости к афганским переселенцам. В то же время афганцы в общине проявляют активность в изучении языка и трудоустройстве, показывая пример, на который, по мнению мэра, украинцы со статусом S могли бы равняться.