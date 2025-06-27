Война идёт не везде: Британия начала отказывать украинцам в убежище

Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что горячая фаза конфликта на Украине идёт не везде, и можно переехать в безопасные регионы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на юридическую фирму, которая помогает украинцам обжаловать такие решения.

«Наши клиенты, несомненно, столкнутся с серьёзными рисками, включая бомбардировки, призыв в армию, разлуку семей и психологические травмы, если они вернутся на Украину», — говорит адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак.

Апелляции украинцев, которым отказали в убежище, рассматриваются по несколько месяцев, в это время люди живут в Британии по программе временной визы, она позволяет находиться в стране до 18 месяцев.