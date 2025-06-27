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Регион
27 июня, 08:42

Война идёт не везде: Британия начала отказывать украинцам в убежище

The Guardian: Британия начала отказывать украинцам в предоставлении убежища

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что горячая фаза конфликта на Украине идёт не везде, и можно переехать в безопасные регионы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на юридическую фирму, которая помогает украинцам обжаловать такие решения.

«Наши клиенты, несомненно, столкнутся с серьёзными рисками, включая бомбардировки, призыв в армию, разлуку семей и психологические травмы, если они вернутся на Украину», — говорит адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак.

Апелляции украинцев, которым отказали в убежище, рассматриваются по несколько месяцев, в это время люди живут в Британии по программе временной визы, она позволяет находиться в стране до 18 месяцев.

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А ранее министры внутренних дел Польши и Германии обсудили необходимость прекратить социальную поддержку украинских беженцев. Они сошлись в том, что для решения проблем с украинцами требуется больше финансирования из бюджета Евросоюза.

Александра Вишнякова
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