МВД Германии и Польши предложили прекратить соцподдержку украинских беженцев

Министры внутренних дел Варшавы и Берлина Томаш Семоняк и Александр Добриндт обсудили необходимость прекратить социальную поддержку украинских беженцев. Об этом сообщили на официальном сайте польского МВД.

Министры отметили, что требуется больше финансирования из бюджета Евросоюза для решения проблем с украинскими беженцами. Польша и Германия принимают наибольшее количество военнослужащих беженцев, в том числе тех, кто находится под временной защитой, добавили в заявлении.

«Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — сообщили ведомства.