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10 июня, 01:42

МВД Германии и Польши предложили прекратить соцподдержку украинских беженцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Министры внутренних дел Варшавы и Берлина Томаш Семоняк и Александр Добриндт обсудили необходимость прекратить социальную поддержку украинских беженцев. Об этом сообщили на официальном сайте польского МВД.

Министры отметили, что требуется больше финансирования из бюджета Евросоюза для решения проблем с украинскими беженцами. Польша и Германия принимают наибольшее количество военнослужащих беженцев, в том числе тех, кто находится под временной защитой, добавили в заявлении.

«Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — сообщили ведомства.

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Жители Германии голосуют против высоких пособий для украинских беженцев

Ранее Life.ru сообщал, что страны Евросоюза сталкиваются с трудностями в определении правового статуса украинских беженцев. Около 4,3 миллиона украинцев с февраля получили временный статус защиты в государствах ЕС и продолжают его продлевать. Наплыв беженцев очень затрудняет работу административного аппарата, и заявки не успевают обрабатываться.

Лия Мурадьян
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