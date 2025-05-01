Жители Германии голосуют против высоких пособий для украинских беженцев
В Германии за отмену пособий для украинских беженцев проголосовали 77% немцев
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В Германии отмену высоких пособий для беженцев с Украины поддерживают 77% немцев. Вместо этого мигрантам будет предоставляться помощь в рамках стандартной процедуры предоставления убежища. Новое правительство Германии намерено увеличить количество мигрантов на рынке труда, и отмена текущих гражданских пособий позволит «изменить курс». Об этом стало известно из опроса компании YouGov для агентства DPA.
Право на получение высоких пособий в Германии имеют трудоспособные лица с низким доходом или без него. Максимальная ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро (52,2 тысячи рублей). К февралю 2025 года в Германии находилось около 1,25 миллиона украинцев, приехавших после начала конфликта. Также, по информации немецкого правительства за июль 2024 года, трудоустроены были 266 тысяч украинских беженцев.
Напомним, что об отмене специальных пособий задумались во фракциях ХДС/ХСС и СДПГ. Они полагают, что без финансовой поддержки беженцы либо будут более активно искать работу, либо примут решение вернуться домой. Сейчас украинцы начинают получать выплаты почти сразу после прибытия в Германию, избегая длительной процедуры оформления статуса беженцев.