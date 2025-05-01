Жители Германии голосуют против высоких пособий для украинских беженцев

В Германии отмену высоких пособий для беженцев с Украины поддерживают 77% немцев. Вместо этого мигрантам будет предоставляться помощь в рамках стандартной процедуры предоставления убежища. Новое правительство Германии намерено увеличить количество мигрантов на рынке труда, и отмена текущих гражданских пособий позволит «изменить курс». Об этом стало известно из опроса компании YouGov для агентства DPA.

Право на получение высоких пособий в Германии имеют трудоспособные лица с низким доходом или без него. Максимальная ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро (52,2 тысячи рублей). К февралю 2025 года в Германии находилось около 1,25 миллиона украинцев, приехавших после начала конфликта. Также, по информации немецкого правительства за июль 2024 года, трудоустроены были 266 тысяч украинских беженцев.