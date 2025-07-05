За всё надо платить: Украинским беженцам в два раза поднимут плату за проживание в Нидерландах

Нидерланды решили поднять цены на муниципальное жильё для украинских граждан с 105 евро до 244. По информации министра по делам беженцев и миграции страны Моны Кейзер, новые правила введут с 1 октября.

На данный момент в Нидерландах проживает более 120 тысяч украинцев. С июля 2024 года те, кто находятся под временной защитой королевства, обязаны платить 105 евро в месяц за размещение в приютах. Однако теперь сумму повысили в два раза. Уточняется, что это позволит нивелировать различия между украинскими беженцами и теми, кто обратился за помощью из других стран.

«Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия», — передаёт слова Кайзер телекомпания NOS.



По данным телекомпании, взрослые граждане Незалежной, которые находятся в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут платить отдельную сумму. Взнос за питание составит 252,18 евро в месяц. То есть семья с двумя взрослыми украинцами будет платить 992,80 евро (по нынешнему курсу около 92 тысяч рублей). Тем не менее правительство предусмотрело «индивидуальный подход». Если у беженцев возникнут финансовые трудности, то взнос могут скорректировать.

