Украинцы в Британии в панике из-за отказов в убежище и угрозы высылки в «‎безопасные» области Незалежной

Власти Великобритании отказывают украинским беженцам в предоставлении убежища, ссылаясь на безопасность некоторых регионов Незалежной. Как сообщила юрист Дайга Барздина, которая помогает уехавшим соотечественникам, британские власти не делают исключений даже для семей с детьми.

«Дети — гибкие. Возвращение на Украину с родителями обеспечит им эмоциональную стабильность. В западных регионах, таких как Тернополь, продолжают работать школы», — указано в одном из писем от властей.

Барздина обратила внимание на то, что Лондон официально предупреждает своих граждан о рисках поездок в эти «безопасные» регионы Украины из-за угрозы обстрелов. Она добавила, что дети в этих областях испытывают тревожные расстройства из-за частых отключений электроэнергии и обстрелов.