Украинцы в Британии в панике из-за отказов в убежище и угрозы высылки в «безопасные» области Незалежной
Британия отказывает украинцам в убежище, ссылаясь на безопасность в Незалежной
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Власти Великобритании отказывают украинским беженцам в предоставлении убежища, ссылаясь на безопасность некоторых регионов Незалежной. Как сообщила юрист Дайга Барздина, которая помогает уехавшим соотечественникам, британские власти не делают исключений даже для семей с детьми.
«Дети — гибкие. Возвращение на Украину с родителями обеспечит им эмоциональную стабильность. В западных регионах, таких как Тернополь, продолжают работать школы», — указано в одном из писем от властей.
Барздина обратила внимание на то, что Лондон официально предупреждает своих граждан о рисках поездок в эти «безопасные» регионы Украины из-за угрозы обстрелов. Она добавила, что дети в этих областях испытывают тревожные расстройства из-за частых отключений электроэнергии и обстрелов.
Ранее стало известно, что Нидерланды также начали потихоньку выжимать из страны граждан Киева, проживающих в Амстердаме. Сейчас там более 120 тысяч украинцев, поэтому власти решили поднять цены на муниципальное жильё с 105 евро до 244. Новые правила станут актуальны с 1 октября.