Названы страны ЕС, которые выбирают беженцы вместо Германии
Welt am Sonntag: Германия больше не самая популярная страна для беженцев в ЕС
Беженцы. Обложка © ТАСС / Imago / Mauersberger
Германия впервые уступила лидерство по числу запросов на убежище в ЕС. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные за первое полугодие 2025 года.
С января по июнь текущего года Германия приняла 65 495 заявок о предоставлении убежища, тогда как Испания и Франция обработали 76 020 и 75 428 запросов соответственно. Наименьшее количество прошений зафиксировано в Венгрии и Словакии — менее 100 в каждой стране.
За первые шесть месяцев текущего года количество лиц, ищущих убежище в странах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии, уменьшилось на 23%, достигнув отметки в 388 299 человек. Основную долю среди них составили выходцы из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).
Аналитики связывают снижение популярности Германии с ужесточением миграционного законодательства, в то время как южноевропейские страны предлагают более привлекательные социальные программы. Венгрия и Словакия сохраняют жёсткую позицию, что объясняет минимальное число запросов на их территории. В Германии пока воздерживаются от официальных комментариев, но подтверждают достоверность статистических данных.
Ранее сообщалось, что Великобритания начала отказывать украинцам в убежище. Власти Соединённого Королевства аргументируют отказы тем, что не все регионы Украины охвачены боевыми действиями, и у граждан есть возможность переселиться в более безопасные области страны. Однако они могут подать апелляцию, рассмотрение которой зачастую затягивается на месяцы.