Названы страны ЕС, которые выбирают беженцы вместо Германии

Германия впервые уступила лидерство по числу запросов на убежище в ЕС. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные за первое полугодие 2025 года.

С января по июнь текущего года Германия приняла 65 495 заявок о предоставлении убежища, тогда как Испания и Франция обработали 76 020 и 75 428 запросов соответственно. Наименьшее количество прошений зафиксировано в Венгрии и Словакии — менее 100 в каждой стране.

За первые шесть месяцев текущего года количество лиц, ищущих убежище в странах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии, уменьшилось на 23%, достигнув отметки в 388 299 человек. Основную долю среди них составили выходцы из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

Аналитики связывают снижение популярности Германии с ужесточением миграционного законодательства, в то время как южноевропейские страны предлагают более привлекательные социальные программы. Венгрия и Словакия сохраняют жёсткую позицию, что объясняет минимальное число запросов на их территории. В Германии пока воздерживаются от официальных комментариев, но подтверждают достоверность статистических данных.