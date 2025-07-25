«Говорю на родной мове тише»: В Польше нарастает неприязнь к украинцам

Украинцы, проживающие в Польше, всё чаще сталкиваются с недоверием и враждебностью. Об этом в разговоре с порталом Fakt рассказал аспирант Силезского университета Филип Билый. По его словам, он стал опасаться открыто говорить на родном языке в общественных местах, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Филип родился и вырос в Польше, но также имеет украинское гражданство. Ранее, признаётся он, никаких притеснений не ощущал, однако за последний год ситуация резко изменилась. В Сети, по его словам, всё чаще распространяются ненавистнические высказывания, а особенно острой стала тема мигрантов. В связи с этим поляки стали настороженными к украинцам.

«Раньше у меня не было такой проблемы, но теперь я предпочитаю говорить на родном языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания», — рассказал он.

Он уточнил, что ситуация начала меняться после того, как политики стали активнее обсуждать тему иммиграции, включая прибывающих с восточной границы. Независимо от правового статуса, всех мигрантов стали воспринимать как «потенциальную угрозу», подытожил Филип.