Военный корреспондент Александр Сладков призвал не относиться пренебрежительно к Финляндии, напомнив, что эта страна, несмотря на скромные размеры, демонстрирует агрессивную риторику и настроена враждебно к России. В своём Telegram-канале он выразил мнение, что Хельсинки может использовать любой повод, чтобы попытаться навредить Москве.

«Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют — финны реально ждут своего часа, чтобы укусить», — написал журналист, подчеркнув, что враждебность Финляндии связана с историческим поражением во Второй мировой войне.

Сладков также отметил, что агрессия стран Запада не нова: подобные сценарии, по его словам, уже были реализованы в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Сегодня, считает он, под ударом оказалась Россия, но, в отличие от других стран, она обладает мощной армией, современным вооружением и ядерным потенциалом, что делает её далеко не простой целью.