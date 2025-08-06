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Регион
6 августа, 14:34

«Затаили злобу и ждут своего часа»: Сладков предостерёг от недооценки Финляндии

Военкор Александр Сладков предупредил об опасности со стороны Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jukka Salo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jukka Salo

Военный корреспондент Александр Сладков призвал не относиться пренебрежительно к Финляндии, напомнив, что эта страна, несмотря на скромные размеры, демонстрирует агрессивную риторику и настроена враждебно к России. В своём Telegram-канале он выразил мнение, что Хельсинки может использовать любой повод, чтобы попытаться навредить Москве.

«Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют — финны реально ждут своего часа, чтобы укусить», — написал журналист, подчеркнув, что враждебность Финляндии связана с историческим поражением во Второй мировой войне.

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Сладков также отметил, что агрессия стран Запада не нова: подобные сценарии, по его словам, уже были реализованы в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Сегодня, считает он, под ударом оказалась Россия, но, в отличие от других стран, она обладает мощной армией, современным вооружением и ядерным потенциалом, что делает её далеко не простой целью.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили украинский конфликт, а также ультиматум, озвученный Вашингтоном в адрес Москвы.

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Марина Фещенко
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