16 россиян депортировали из Финляндии под конвоем
Iltalehti: Финляндия депортировала 90 россиян за полгода, 16 из них — под конвоем
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Финляндия депортировала 90 россиян за первое полугодие 2025 года, 16 из них были отправлены в РФ под конвоем. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на официальные данные полиции.
Общее число депортированных за указанный период составило 1,4 тысячи человек, что на 31,7% превышает показатели прошлого года. В полиции Хельсинки объяснили этот рост усилением контроля за общественным порядком и безопасностью.
«271 человек был выдворен в сопровождении полиции, включая 16 граждан России», — отмечается в официальной статистике ведомства.
Среди наиболее часто выдворяемых иностранцев оказались граждане Эстонии, Румынии, России и Ирака. Для выходцев из стран ЕС основной причиной стали наркопреступления и преступления против личности, тогда как для остальных — отсутствие законных оснований для пребывания в стране.
В полиции уточнили, что принудительное выдворение под конвоем применяется к тем, кто отказывается уезжать добровольно, совершил тяжкое преступление или не имеет легального статуса. На этом фоне в марте российские беженцы проводили в Хельсинки акцию протеста против политики миграционной службы, которая, по их данным, отказывает 94% соотечественников, ищущих убежище.
Напомним, что в ноябре 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на своих границах, объясняя это борьбой с явлением, которое она называет «инструментальной иммиграцией». По утверждению финских властей, Россия якобы способствует направлению мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию Финляндии. В результате этих событий Правительство Финляндии приняло решение сохранить границу с Россией закрытой на неопределенный срок. Однако такое решение привело к непредвиденным дополнительным расходам для финских таможенных служб, которым теперь приходится ежемесячно выделять от 150 до 200 тысяч евро на командировочные издержки для своих сотрудников.