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8 июля, 12:28

Мужчина перешёл границу России с Финляндией и попросил убежища

Yle: В Финляндии задержанный нарушитель границы со стороны РФ попросил убежища

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

В Финляндии заметили мужчину, который незаконно пересёк государственнную границу. Всё случилось в районе Куусамо, расположенном на северо-востоке страны, сообщает Yle. Мужчина прибыл на территорию страны со стороны России.

Нарушитель был задержан вечером 7 июля в нескольких километрах от границы, он обратился к финским властям с просьбой о предоставлении убежища. Гражданство задержанного не сообщается. После задержания пограничные службы установили контакт с коллегами из Калевальского района Карелии.

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Ранее сообщалось, что финские пограничники задержали гражданина Суоми в районе Париккала, недалеко от границы с Россией. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, а именно в незаконном выезде из страны и последующем возвращении.

Наталья Афонина
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