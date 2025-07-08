Мужчина перешёл границу России с Финляндией и попросил убежища
Yle: В Финляндии задержанный нарушитель границы со стороны РФ попросил убежища
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В Финляндии заметили мужчину, который незаконно пересёк государственнную границу. Всё случилось в районе Куусамо, расположенном на северо-востоке страны, сообщает Yle. Мужчина прибыл на территорию страны со стороны России.
Нарушитель был задержан вечером 7 июля в нескольких километрах от границы, он обратился к финским властям с просьбой о предоставлении убежища. Гражданство задержанного не сообщается. После задержания пограничные службы установили контакт с коллегами из Калевальского района Карелии.
Ранее сообщалось, что финские пограничники задержали гражданина Суоми в районе Париккала, недалеко от границы с Россией. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, а именно в незаконном выезде из страны и последующем возвращении.