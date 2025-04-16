Финляндия оставит границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления

Финское правительство приняло решение о том, что граница с Россией останется закрытой до особого распоряжения. Эта информация была озвучена в официальном заявлении, опубликованном на сайте кабинета министров Финляндии.

Напомним, ограничения на границе начали вводиться в ноябре 2023 года. Власти Финляндии оправдывают свои действия необходимостью борьбы с «инструментальной иммиграцией». По их словам, мигранты из Ближнего Востока и Африки направляются в страну с помощью России. Весной 2024 года было решено закрыть все контрольно-пропускные пункты на неопределённый срок. Кроме того, стало известно, что обсуждение открытия границы с Россией не начнётся ранее конца 2025 года.