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Регион
1 апреля, 17:59

В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с РФ

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет границы с РФ не раньше конца 2025 года

Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Финляндия планирует не раньше конца 2025 года начать рассматривать вопрос об открытии границы с Россией. Издание Ilta-Sanomat сообщает, что сроки могут сдвинуться, если Евросоюз предпримет какие-либо действия в отношении Москвы.

По информации, полученной от источников издания, Финляндия не планирует полностью открыть границу, несмотря на смягчение пограничного режима. Открытие границы будет постепенным: в первую очередь возобновятся грузоперевозки, а затем граница станет доступна для дипломатических работников.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально готовиться к восстановлению отношений с РФ. По его словам, Москва является и всегда будет являться соседом европейской страны. Однако всё будет зависеть от прекращения огня на Украине, отметил Стубб.

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Наталья Демьянова
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