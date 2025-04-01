В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с РФ
Ilta-Sanomat: Финляндия откроет границы с РФ не раньше конца 2025 года
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Финляндия планирует не раньше конца 2025 года начать рассматривать вопрос об открытии границы с Россией. Издание Ilta-Sanomat сообщает, что сроки могут сдвинуться, если Евросоюз предпримет какие-либо действия в отношении Москвы.
По информации, полученной от источников издания, Финляндия не планирует полностью открыть границу, несмотря на смягчение пограничного режима. Открытие границы будет постепенным: в первую очередь возобновятся грузоперевозки, а затем граница станет доступна для дипломатических работников.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально готовиться к восстановлению отношений с РФ. По его словам, Москва является и всегда будет являться соседом европейской страны. Однако всё будет зависеть от прекращения огня на Украине, отметил Стубб.