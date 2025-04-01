Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 10:32

В Кремле отреагировали на желание Финляндии восстановить отношения с РФ

Песков: Россия никогда не выступала за ухудшение отношений с Финляндией 

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Россия никогда не была инициатором ухудшения отношений со своими соседями, в том числе с Финляндией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с другими государствами, в первую очередь — со своими соседями. То же самое относится и к Финляндии», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что Москва выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Хельсинки. По его словам, подобные «связи» должны быть основаны на взаимном уважении.

В ЕС проговорились о том, что готовят обращение к Путину
В ЕС проговорились о том, что готовят обращение к Путину

А ранее и сам президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. По словам политика, РФ является и всегда будет являться соседом европейской страны. Однако всё будет зависеть от прекращения огня на украине, отметил Стубб.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar