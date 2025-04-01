В Кремле отреагировали на желание Финляндии восстановить отношения с РФ

Россия никогда не была инициатором ухудшения отношений со своими соседями, в том числе с Финляндией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с другими государствами, в первую очередь — со своими соседями. То же самое относится и к Финляндии», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что Москва выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Хельсинки. По его словам, подобные «связи» должны быть основаны на взаимном уважении.