В Кремле отреагировали на желание Финляндии восстановить отношения с РФ
Песков: Россия никогда не выступала за ухудшение отношений с Финляндией
Кремль. Обложка © Life.ru
Россия никогда не была инициатором ухудшения отношений со своими соседями, в том числе с Финляндией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«РФ никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с другими государствами, в первую очередь — со своими соседями. То же самое относится и к Финляндии», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что Москва выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Хельсинки. По его словам, подобные «связи» должны быть основаны на взаимном уважении.
А ранее и сам президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. По словам политика, РФ является и всегда будет являться соседом европейской страны. Однако всё будет зависеть от прекращения огня на украине, отметил Стубб.