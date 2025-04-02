HS: Финляндии придётся отвечать за закрытие границы с Россией перед ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека запросил у Хельсинки разъяснения касательно блокировки сухопутных переходов на российско-финляндской границе. Скандинавскому государству придётся объясняться перед ЕСПЧ после жалобы девяти человек с гражданством РФ, которые лишились возможности посещать членов семей, работать и получать пенсию на родине, сообщает Helsingin Sanomat.