Трамп и Стубб обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество по ледоколам

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества в области строительства ледоколов. Об этом Стубб рассказал в социальной сети X.

Он уточнил, что в ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Он также отметил, что срок прекращения огня, установленный республиканцем, приближается, и Хельсинки поддерживают все усилия, направленные на достижение немедленного перемирия. Президент Финляндии также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе переговоры приведут к прочному и справедливому миру.

Стубб также отметил, что в ходе беседы с Трампом обсуждались вопросы, касающиеся ледокольного сотрудничества. По его словам, Финляндия располагает необходимыми знаниями и опытом для оперативного и надёжного строительства ледоколов.