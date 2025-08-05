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4 августа, 23:00

Трамп и Стубб обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество по ледоколам

Александр Стубб с Дональдом Трампом. Обложка © X / Alexander Stubb

Александр Стубб с Дональдом Трампом. Обложка © X / Alexander Stubb

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества в области строительства ледоколов. Об этом Стубб рассказал в социальной сети X.

Он уточнил, что в ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Он также отметил, что срок прекращения огня, установленный республиканцем, приближается, и Хельсинки поддерживают все усилия, направленные на достижение немедленного перемирия. Президент Финляндии также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе переговоры приведут к прочному и справедливому миру.

Стубб также отметил, что в ходе беседы с Трампом обсуждались вопросы, касающиеся ледокольного сотрудничества. По его словам, Финляндия располагает необходимыми знаниями и опытом для оперативного и надёжного строительства ледоколов.

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Ранее президент Финляндии сообщил, что Дональд Трамп не планирует выходить из переговорного процесса по Украине. Это заявление прозвучало после их совместной игры в гольф. Стубб отметил, что регулярно общается с хозяином Белого дома по телефону и не видит оснований полагать, что тот намерен изменить свою позицию в отношении переговоров.

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Антон Голыбин
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