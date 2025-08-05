Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку своим ультиматумом по Украине

Сократив срок для России по урегулированию конфликта на Украиной с 50 до 10 дней, президент США Дональд Трамп фактически «загнал себя в ловушку». Об этом заявила в эфире телеканала LCI экс-посол Франции в Москве Сильви Берманн.

«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьёз обдумать имеющиеся варианты», — отметила Берманн. В результате американскому лидеру приходится искать способ сохранить репутацию в этой ситуации.