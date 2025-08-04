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4 августа, 15:16

RS: Трампу следует представить Путину свой план урегулирования по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Американское издание Responsible Statecraft заявило, что президент России Владимир Путин прав: для окончания конфликта на Украине нужны серьёзные и предметные переговоры. В связи с этим, по мнению авторов материала, администрация Дональда Трампа должна разработать четкий и детализированный план мирного урегулирования — и передать его Москве по конфиденциальным каналам.

«Путин верно отметил, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путём, необходимо вести очень детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно презентовать подробный план мирного урегулирования», — говорится в материале.

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Ранее глава Белого дома подчеркнул, что сокращает срок на достижение перемирия до десяти дней. Он также предупредил о возможности новых санкций в адрес России, но допустил, что они могут не возыметь эффекта.

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Марина Фещенко
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