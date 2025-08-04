В США нетерпение Трампа назвали козырем в руках Путина
Bloomberg: Нетерпение Трампа может сыграть на руку Путину
Путин и Трамп. Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Ультиматум американского лидера может обернуться против Украины. В США опасаются, что нетерпеливая позиция Дональда Трампа по украинскому конфликту сыграет на руку России. Об этом пишет Bloomberg.
«Риск для Украины в том, что Трамп может уйти, заявив о сделанном максимуме. Это позволит Путину использовать положение Киева в своих интересах», — отмечает издание.
Как указывают обозреватели, ультимативный подход Вашингтона не заставит Москву отказаться от своих целей, особенно на фоне успешного продвижения российских войск. Первоначальный 50-дневный срок Трампа уже был перенесён из-за «неуступчивости» Путина, который назвал разочарование американского президента следствием завышенных ожиданий, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф посетит Москву 6-7 августа, незадолго до окончания срока ультиматума, который выдвинул Трамп. Параллельно другое доверенное лицо американского президента — Кит Келлог — направится в Киев.