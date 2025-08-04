В США нетерпение Трампа назвали козырем в руках Путина

Ультиматум американского лидера может обернуться против Украины. В США опасаются, что нетерпеливая позиция Дональда Трампа по украинскому конфликту сыграет на руку России. Об этом пишет Bloomberg.

«Риск для Украины в том, что Трамп может уйти, заявив о сделанном максимуме. Это позволит Путину использовать положение Киева в своих интересах», — отмечает издание.