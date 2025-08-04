Визит Уиткоффа станет «дипломатическим танцем» перед возможной встречей Трампа с Путиным
Политолог Светов: Путин и Трамп, вероятно, встретятся в Пекине 3 сентября
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Стив Уиткофф, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку, возможно, готовится к пятому визиту в Москву. Этот шаг свидетельствует о стремлении американской стороны поддерживать переговорный канал с Россией накануне потенциальной встречи глав двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
«Вспомните встречу Владимира Зеленского с Трампом, когда она превратилась в ругань и претензии. Наш президент так никогда не делает. Мы с уважением относимся к президенту Соединённых Штатов, встречаясь с ним, мы должны добиться, чтобы встреча дала какие-то результаты», — указал эксперт.
Светов считает, что Уиткофф обсудит с российскими коллегами актуальные проблемы на Ближнем Востоке и на Украине. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этим вопросам, и визиты спецпосланника сигнализируют о довольно серьёзных намерениях США.
Политолог также выразил мнение, что встреча Трампа и Путина может состояться в Китае на мероприятии, посвящённом 80-летию окончания войны Китая с Японией. Хотя формат встречи может быть ограниченным, полностью исключать её не стоит.
Напомним, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф прилетит в Москву 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул Трамп. Любопытно, что в то же самое время в Киев отправится ещё одно доверенное лицо президента США — Кит Келлог.