Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 10:23

Визит Уиткоффа станет «дипломатическим танцем» перед возможной встречей Трампа с Путиным

Политолог Светов: Путин и Трамп, вероятно, встретятся в Пекине 3 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Стив Уиткофф, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку, возможно, готовится к пятому визиту в Москву. Этот шаг свидетельствует о стремлении американской стороны поддерживать переговорный канал с Россией накануне потенциальной встречи глав двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Вспомните встречу Владимира Зеленского с Трампом, когда она превратилась в ругань и претензии. Наш президент так никогда не делает. Мы с уважением относимся к президенту Соединённых Штатов, встречаясь с ним, мы должны добиться, чтобы встреча дала какие-то результаты», — указал эксперт.

Светов считает, что Уиткофф обсудит с российскими коллегами актуальные проблемы на Ближнем Востоке и на Украине. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этим вопросам, и визиты спецпосланника сигнализируют о довольно серьёзных намерениях США.

Политолог также выразил мнение, что встреча Трампа и Путина может состояться в Китае на мероприятии, посвящённом 80-летию окончания войны Китая с Японией. Хотя формат встречи может быть ограниченным, полностью исключать её не стоит.

В Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки»
В Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки»

Напомним, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф прилетит в Москву 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул Трамп. Любопытно, что в то же самое время в Киев отправится ещё одно доверенное лицо президента США — Кит Келлог.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar