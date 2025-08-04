Визит Уиткоффа станет «дипломатическим танцем» перед возможной встречей Трампа с Путиным

Стив Уиткофф, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку, возможно, готовится к пятому визиту в Москву. Этот шаг свидетельствует о стремлении американской стороны поддерживать переговорный канал с Россией накануне потенциальной встречи глав двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Вспомните встречу Владимира Зеленского с Трампом, когда она превратилась в ругань и претензии. Наш президент так никогда не делает. Мы с уважением относимся к президенту Соединённых Штатов, встречаясь с ним, мы должны добиться, чтобы встреча дала какие-то результаты», — указал эксперт.

Светов считает, что Уиткофф обсудит с российскими коллегами актуальные проблемы на Ближнем Востоке и на Украине. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этим вопросам, и визиты спецпосланника сигнализируют о довольно серьёзных намерениях США.