Регион
11 сентября, 10:10

Песков не удивился обвинениям Польши в адрес России после инцидента с дронами

Песков: Риторика Варшавы в адрес Москвы является стандартной для ЕС

Обложка © Life.ru

Обвинительный тон Варшавы в связи с инцидентом с беспилотниками не нов и характерен для большинства европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с БПЛА.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим её продолжение», — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в МВД Польши сообщили об обнаружении фрагментов 12 дронов, нарушивших воздушные границы страны в ночь с 9 на 10 сентября. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Туск бездоказательно обвинил в случившемся РФ, а НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В МИД РФ согласились провести по данному вопросу двусторонние консультации.

Александр Юнашев
