Песков не удивился обвинениям Польши в адрес России после инцидента с дронами

Обвинительный тон Варшавы в связи с инцидентом с беспилотниками не нов и характерен для большинства европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с БПЛА.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим её продолжение», — сказал Песков журналистам.