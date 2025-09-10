МИД России готов поддержать консультации с Польшей по инциденту с беспилотниками

Россия готова подключиться к работе с польской стороной для внесения ясности в ситуацию с беспилотниками. Об этом заявили в МИД РФ.

«Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша», — констатировали на Смоленской площади.