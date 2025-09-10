Мессенджер MAX
10 сентября, 15:07

МИД России готов поддержать консультации с Польшей по инциденту с беспилотниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Россия готова подключиться к работе с польской стороной для внесения ясности в ситуацию с беспилотниками. Об этом заявили в МИД РФ.

«Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша», — констатировали на Смоленской площади.

В заявлении отмечается, что, несмотря на «несостоятельность инсинуаций из Варшавы», Москва заинтересована в предотвращении дальнейшей эскалации. Подчёркивается, что российский МИД готов активно участвовать в данной работе.

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.

