МИД России готов поддержать консультации с Польшей по инциденту с беспилотниками
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Россия готова подключиться к работе с польской стороной для внесения ясности в ситуацию с беспилотниками. Об этом заявили в МИД РФ.
«Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша», — констатировали на Смоленской площади.
В заявлении отмечается, что, несмотря на «несостоятельность инсинуаций из Варшавы», Москва заинтересована в предотвращении дальнейшей эскалации. Подчёркивается, что российский МИД готов активно участвовать в данной работе.
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.