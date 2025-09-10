Украина попросила Польшу сбивать ракеты и дроны над её территорией

Украина предложила Польше сбивать дроны сразу на подлёте к польским территориям, не дожидаясь, когда БПЛА пересекут границу. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Украина нас просит, чтобы [в случае] если что-то приближается к нашим границам, представляет угрозу, то мы можем делать это [сбивать] ещё над их территорией», — заявил министр.