Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 сентября, 14:43

Украина попросила Польшу сбивать ракеты и дроны над её территорией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZiegler

Украина предложила Польше сбивать дроны сразу на подлёте к польским территориям, не дожидаясь, когда БПЛА пересекут границу. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Украина нас просит, чтобы [в случае] если что-то приближается к нашим границам, представляет угрозу, то мы можем делать это [сбивать] ещё над их территорией», — заявил министр.

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что не планировали наносить удары по объектам на польской территории и предложили военному ведомству республики провести двусторонние консультации.

Полина Никифорова
