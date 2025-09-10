Мессенджер MAX
10 сентября, 12:37

Минобороны РФ: Россия не планировала поражать объекты на территории Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Минобороны РФ опровергло информацию о планировании ударов по объектам на территории Польши. В ведомстве подчеркнули, что применяемые российские беспилотные летательные аппараты имеют максимальную дальность полёта не более 700 километров, что исключает их преднамеренное использование против польских целей.

«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве выразили готовность провести консультации с польской стороной по данному вопросу для разъяснения всех обстоятельств и снижения напряжённости.

«Мы знаем одно»: Российский дипломат рассказал правду о налёте дронов на Польшу
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь со вторника на среду в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников, из которых три были сбиты. Туск традиционно обвинил в случившемся Россию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от руководства Польши по данному инциденту.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
