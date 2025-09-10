Минобороны РФ: Россия не планировала поражать объекты на территории Польши

Минобороны РФ опровергло информацию о планировании ударов по объектам на территории Польши. В ведомстве подчеркнули, что применяемые российские беспилотные летательные аппараты имеют максимальную дальность полёта не более 700 километров, что исключает их преднамеренное использование против польских целей.

«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.