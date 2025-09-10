Кремль ответил Варшаве: Песков заявил, что Польша не просила контактов с Москвой
Песков: В Кремль не поступали запросы от руководства Польши
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от руководства Польши.
Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул: «Нет, насколько мне известно, нет».
Таким образом, сообщения о возможных обращениях Варшавы к Москве в Кремле не подтвердили.
Отношения России и Польши в последние годы находятся на минимальном уровне. Варшава активно поддерживает Украину, передаёт ей вооружение и выступает с жёсткой антироссийской риторикой. На этом фоне дипломатические контакты практически сведены к нулю: в Польше закрыли часть российских консульств, а Москва в ответ ограничила деятельность польских дипломатов. Новым витком напряжённости стали заявления о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые польские власти связывают с Россией.