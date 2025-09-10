Мессенджер MAX
10 сентября, 13:00

Рютте похвалил НАТО за бдительность и единство после трёх сбитых БПЛА над Польшей

Генсек НАТО Рютте не стал называть инцидент с БПЛА в Польше преднамеренным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал называть ночной инцидент с беспилотниками в Польше намеренной акцией. При этом он охарактеризовал происшествие как «абсолютно безрассудное решение».

Кроме того, Рютте нашёл и положительные моменты в этой ситуации. По его мнению, минувшей ночью страны альянса продемонстрировали способность защищать свою территорию.

«Мы готовы, мы бдительны и мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — пообещал он.

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что не планировали наносить удары по объектам на польской территории и предложили военному ведомству республики провести двусторонние консультации.

Юрий Лысенко
