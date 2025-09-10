Рютте похвалил НАТО за бдительность и единство после трёх сбитых БПЛА над Польшей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал называть ночной инцидент с беспилотниками в Польше намеренной акцией. При этом он охарактеризовал происшествие как «абсолютно безрассудное решение».

Кроме того, Рютте нашёл и положительные моменты в этой ситуации. По его мнению, минувшей ночью страны альянса продемонстрировали способность защищать свою территорию.