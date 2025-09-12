Максималистские требования Владимира Зеленского, а также нежелание от них отказываться тормозят урегулирование конфликта на Украине, считает американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл. По его мнению, главарь киевского режима ведёт себя так, будто выигрывает, на самом деле терпя поражение.

«Непрекращающиеся требования Зеленского, представляемые так, будто он выигрывает войну, полностью противоречат реальности на поле боя, где Украина проигрывает в пух и прах. Этот разрыв с реальностью признается всем остальным миром», — цитирует Гилла ТАСС.

Он также выразил сожаление, что Запад просит президента США оказать давление на российского коллегу Владимира Путина, а не на Зеленского, чьи требования и усугубили конфликт Киева и Москвы.