Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 08:50

Зеленский науськивает Запад из-за инцидента с дронами над Польшей

Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши и назвал инцидент с беспилотниками «новым уровнем эскалации». По его словам, Россия направила в сторону Польши около восьми ударных дронов. Зеленский заявил, что Москва должна понести наказание, а Запад — ужесточить санкции.

«Пауза в санкциях затянулась слишком надолго. Отсрочка введения ограничений в отношении России и её пособников лишь усилит жестокость ударов», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также выступил с заявлением: он призвал страны Запада ради коллективной безопасности Европы перехватывать над Украиной все воздушные цели, запущенные Россией.

Напомним, Польша сегодня утром заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство республики. В связи с этим была временно ограничена работа некоторых аэропортов, включая варшавский, а также была поднята боевая авиация, в том числе истребители союзников по НАТО.

Ночь паники: Польша пережила атаку ударных дронов, что известно к этому часу
Ночь паники: Польша пережила атаку ударных дронов, что известно к этому часу
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Польша
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar