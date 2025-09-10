Зеленский науськивает Запад из-за инцидента с дронами над Польшей

Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши и назвал инцидент с беспилотниками «новым уровнем эскалации». По его словам, Россия направила в сторону Польши около восьми ударных дронов. Зеленский заявил, что Москва должна понести наказание, а Запад — ужесточить санкции.

«Пауза в санкциях затянулась слишком надолго. Отсрочка введения ограничений в отношении России и её пособников лишь усилит жестокость ударов», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также выступил с заявлением: он призвал страны Запада ради коллективной безопасности Европы перехватывать над Украиной все воздушные цели, запущенные Россией.