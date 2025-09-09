Мессенджер MAX
9 сентября, 18:19

«Очень много ненависти»: Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

Трамп: Урегулирование конфликта осложнилось из-за вражды Путина и Зеленского

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе интервью радиостанции WABC.

«Я раньше говорил, что этот конфликт должен стать самым простым из всех других, потому что я хорошо лажу с [президентом России] Владимиром Путиным. Но ситуация осложнилась, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — высказался президент США.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что ему рано или поздно удастся добиться урегулирования конфликта на Украине.

Трамп недоволен ситуацией на Украине, но уверен, что конфликт будет урегулирован
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ввести в отношении России жёсткие санкционные ограничения, однако для их эффективности необходимо участие Евросоюза. По его словам, США и ЕС сохраняют единство относительно необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

