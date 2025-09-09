«Очень много ненависти»: Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе интервью радиостанции WABC.

«Я раньше говорил, что этот конфликт должен стать самым простым из всех других, потому что я хорошо лажу с [президентом России] Владимиром Путиным. Но ситуация осложнилась, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — высказался президент США.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что ему рано или поздно удастся добиться урегулирования конфликта на Украине.