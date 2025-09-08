Трамп недоволен ситуацией на Украине, но уверен, что конфликт будет урегулирован

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил недовольство текущей ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако заявил о своей уверенности в возможности его урегулирования.

«Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул хозяин Белого дома.