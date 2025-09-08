Трамп недоволен ситуацией на Украине, но уверен, что конфликт будет урегулирован
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил недовольство текущей ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако заявил о своей уверенности в возможности его урегулирования.
«Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил о готовности внедрить новый пакет санкций против России. Однако республиканец не предоставил никаких конкретных сведений о том, какие именно меры будут приняты и когда они могут вступить в силу.