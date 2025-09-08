Главарь киевского режима Владимир Зеленский недоволен тем, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске. Об этом бывший комик рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, чего тот хотел», — заявил Зеленский.

Главарь киевского режима добавил, что участие Киева в переговорах было бы крайне важным и позволило бы ему повлиять на их итоги.