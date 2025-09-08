«Дал Путину то, чего тот хотел»: Зеленский раскритиковал Трампа за саммит на Аляске
Зеленский обиделся на Трампа из-за саммита на Аляске, на который не позвали Киев
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Главарь киевского режима Владимир Зеленский недоволен тем, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске. Об этом бывший комик рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.
«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, чего тот хотел», — заявил Зеленский.
Главарь киевского режима добавил, что участие Киева в переговорах было бы крайне важным и позволило бы ему повлиять на их итоги.
Напомним, 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта и отметили положительный характер переговоров. По итогам встречи российский лидер сообщил о возможности достичь завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.