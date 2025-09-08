«Всё хорошо, прекрасная маркиза»: Захарова высмеяла заявление Зеленского о победе
Захарова ответила Зеленскому на заявление о победе Украины песней про маркизу
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского словами из популярной песни Леонида Утёсова «Все хорошо, прекрасная маркиза».
Бывший комик в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой для Киева ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над всей украинской территорией. В ответ на это Захарова опубликовала в своём телеграм-канале цитату из песни.
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка», — написала дипломат.
Ранее Мария Захарова прокомментировала реакцию президента России Владимира Путина на просьбу украинской стороны изменить место для переговоров. Она отметила, что глава государства выбрал мягкую формулировку вместо прямого нецензурного ответа.