7 сентября, 23:16

«Всё хорошо, прекрасная маркиза»: Захарова высмеяла заявление Зеленского о победе

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского словами из популярной песни Леонида Утёсова «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Бывший комик в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой для Киева ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над всей украинской территорией. В ответ на это Захарова опубликовала в своём телеграм-канале цитату из песни.

«Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка», — написала дипломат.

Зеленский раскрыл, при каких условиях Украина сможет объявить о победе
Ранее Мария Захарова прокомментировала реакцию президента России Владимира Путина на просьбу украинской стороны изменить место для переговоров. Она отметила, что глава государства выбрал мягкую формулировку вместо прямого нецензурного ответа.

