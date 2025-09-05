«Словарь вежливого человека»: Захарову восхитил ответ Путина на требование Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответ российского президента Владимира Путина на вопрос о требовании украинской стороны выбрать место для переговоров. Она подметила, что глава государства использовал мягкое выражение вместо нецензурного.

«Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим попросил о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные запросы», — написала она в Telegram-канале.