Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 08:51

«Словарь вежливого человека»: Захарову восхитил ответ Путина на требование Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответ российского президента Владимира Путина на вопрос о требовании украинской стороны выбрать место для переговоров. Она подметила, что глава государства использовал мягкое выражение вместо нецензурного.

«Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим попросил о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные запросы», написала она в Telegram-канале.

По словам Захаровой, словосочетание «избыточные ожидания» отражает позицию Путина при обсуждении переговорного процесса с украинской стороной. Представитель МИД подчеркнула, что таким образом президент выбрал корректную формулировку вместо нецензурной.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев делает «избыточные запросы» к Москве о назначении места для переговоров. По его словам, если украинская сторона хочет встречи, достаточно предложить место, и подобные требования оказываются необоснованными. Кроме того, президент подчеркнул готовность России не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, отметив, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной мере на Украину и Россию.

