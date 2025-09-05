Мессенджер MAX
5 сентября, 06:42

Путин: Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о принципиальной готовности России не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, подчеркнув, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной степени как на Украину, так и на Российскую Федерацию. Эта позиция была озвучена главой РФ в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Если эти договорённости будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объёме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва рассматривает будущую архитектуру безопасности как двусторонний процесс, требующий взаимных и равнообязательных условий, обеспечивающих суверенные интересы всех участвующих сторон. Он призвал международное сообщество не сомневаться в том, что Москва будет строго и добросовестно соблюдать все достигнутые договорённости, как только они будут закреплены на дипломатическом уровне.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова повысить уровень переговоров, но только при условии достижения конкретных результатов. Он пригласил Владимира Зеленского в Москву, гарантировав ему безопасность, однако Киев отклонил предложение о проведении переговоров в российской столице.

Алиса Хуссаин
Алиса Хуссаин
