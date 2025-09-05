Путин: Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил о принципиальной готовности России не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, подчеркнув, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной степени как на Украину, так и на Российскую Федерацию. Эта позиция была озвучена главой РФ в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Если эти договорённости будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объёме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — подчеркнул Путин.