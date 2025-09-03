Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 14:32

Путин: РФ готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии результата

Обложка © Life.ru

Москва готова перевести переговорный процесс с Украиной на более высокий политический уровень при условии достижения конкретных результатов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

«Работой Мединского я доволен. Если возникнет необходимость повысить уровень переговоров, мы к этому готовы. Я не готов называть конкретные фамилии. Мы готовы повысить до высокого политического уровня. Но важен результат», — заявил он.

Путин: Существует приемлемый для всех вариант решения конфликта на Украине

Ранее Владимир Путин заявил, что страны могут достичь консенсуса по вопросу гарантий безопасности Украины, когда конфликт подойдёт к концу. Также он предложил провести обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта при участии главы киевского режима Владимира Зеленского в Москве.

Мария Любицкая
