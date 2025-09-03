Путин: РФ готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии результата

Москва готова перевести переговорный процесс с Украиной на более высокий политический уровень при условии достижения конкретных результатов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

«Работой Мединского я доволен. Если возникнет необходимость повысить уровень переговоров, мы к этому готовы. Я не готов называть конкретные фамилии. Мы готовы повысить до высокого политического уровня. Но важен результат», — заявил он.