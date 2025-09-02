Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:11

Путин видит путь для консенсуса по Украине

Путин допустил шансы на консенсус по теме безопасности Украины после конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о возможности достижения консенсуса по вопросам обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что данный вопрос он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Тогда предметом переговоров с американским лидером стали возможные механизмы обеспечения безопасности, которые могут быть реализованы после прекращения боевых действий.

Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу
Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо в Пекине начались с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Однако ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar