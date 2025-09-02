Путин видит путь для консенсуса по Украине
Путин допустил шансы на консенсус по теме безопасности Украины после конфликта
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о возможности достижения консенсуса по вопросам обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что данный вопрос он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Тогда предметом переговоров с американским лидером стали возможные механизмы обеспечения безопасности, которые могут быть реализованы после прекращения боевых действий.
Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо в Пекине начались с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Однако ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина.