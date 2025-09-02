Путин видит путь для консенсуса по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о возможности достижения консенсуса по вопросам обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — сказал российский лидер.