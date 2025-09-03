Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:12

Путин: Существует приемлемый для всех вариант решения конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В вопросе урегулирования украинского конфликта реально достичь приемлемого для всех варианта решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мне представляется, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. И я из этого исхожу», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что администрация США в данный момент демонстрирует не только призывы, но и подлинное желание найти выход из сложившейся ситуации.

Путин: Безопасность одного государства не должна ставить под угрозу другое
Путин: Безопасность одного государства не должна ставить под угрозу другое

Ранее Владимир Путин заявил, что страны могут достичь консенсуса по вопросу гарантий безопасности Украины, когда конфликт подойдёт к концу. Он отметил, что уже обсуждал эту тему на переговорах с президентом США на Аляске. По словам Путина, шанс прийти к соглашению есть.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar