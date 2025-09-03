Путин: Существует приемлемый для всех вариант решения конфликта на Украине

В вопросе урегулирования украинского конфликта реально достичь приемлемого для всех варианта решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мне представляется, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. И я из этого исхожу», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что администрация США в данный момент демонстрирует не только призывы, но и подлинное желание найти выход из сложившейся ситуации.