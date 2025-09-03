Путин: Существует приемлемый для всех вариант решения конфликта на Украине
В вопросе урегулирования украинского конфликта реально достичь приемлемого для всех варианта решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Мне представляется, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. И я из этого исхожу», — сказал российский лидер.
Президент России подчеркнул, что администрация США в данный момент демонстрирует не только призывы, но и подлинное желание найти выход из сложившейся ситуации.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны могут достичь консенсуса по вопросу гарантий безопасности Украины, когда конфликт подойдёт к концу. Он отметил, что уже обсуждал эту тему на переговорах с президентом США на Аляске. По словам Путина, шанс прийти к соглашению есть.