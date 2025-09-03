Путин: Безопасность одного государства не должна ставить под угрозу другое

Любое государство, включая Украину, имеет полное право самостоятельно выбирать для себя систему безопасности, однако она не должна быть обеспечена за счёт защищённости другой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава РФ согласился с теми, кто утверждает, что любая страна, включая Украину, вольна самостоятельно определять, как будет выглядеть её механизм безопасности.

«Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации», — отметил Путин.