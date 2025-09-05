Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве
Россия гарантирует стопроцентную безопасность Владимира Зеленского в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сказали что готовы на встречу на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает. Я сказал: готов, приезжайте, мы точно обеспечим условия работы и безопасность. Гарантия 100%», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, ранее отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. В Киеве на предложение ответили отказом. В Кремле сегодня подчеркнули, что Путин пригласил Зеленского для переговоров, а не для капитуляции.