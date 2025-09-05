Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве

«Мы сказали что готовы на встречу на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает. Я сказал: готов, приезжайте, мы точно обеспечим условия работы и безопасность. Гарантия 100%», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).