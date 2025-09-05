Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва видела отказ Зеленского от приглашения Путина приехать в Россию.
Напомним, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив.