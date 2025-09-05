Мессенджер MAX
5 сентября, 04:04

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва видела отказ Зеленского от приглашения Путина приехать в Россию.

Напомним, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив.

Александра Вишнякова
