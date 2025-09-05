Зеленский нашёл странное оправдание отказу от встречи с Путиным в Москве

Владимир Зеленский вновь отказался от визита в Москву, куда его ранее приглашал президент РФ Владимир Путин. Главарь киевского режима нашёл странное оправдание своему решению.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.