Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 05:57

Зеленский нашёл странное оправдание отказу от встречи с Путиным в Москве

Зеленский заявил, что Путин пригласил его в Москву, так как не хочет встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский вновь отказался от визита в Москву, куда его ранее приглашал президент РФ Владимир Путин. Главарь киевского режима нашёл странное оправдание своему решению.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

При этом, несмотря на свй отказ прибыть на переговоры, Зеленский обвинил Россию в отсутствии стремления к миру.

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать
Напомним, ранее отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. В Киеве на предложение ответили отказом. При этом Макрон и президент США Дональд Трамп уверены, что встреча Путина и Зеленского состоится.

Никита Никонов
