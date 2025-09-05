Зеленский нашёл странное оправдание отказу от встречи с Путиным в Москве
Зеленский заявил, что Путин пригласил его в Москву, так как не хочет встречи
Владимир Зеленский вновь отказался от визита в Москву, куда его ранее приглашал президент РФ Владимир Путин. Главарь киевского режима нашёл странное оправдание своему решению.
«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
При этом, несмотря на свй отказ прибыть на переговоры, Зеленский обвинил Россию в отсутствии стремления к миру.
Напомним, ранее отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. В Киеве на предложение ответили отказом. При этом Макрон и президент США Дональд Трамп уверены, что встреча Путина и Зеленского состоится.