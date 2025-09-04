Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планируемой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в рамках многоуровневого дипломатического процесса. Данное заявление он сделал после встречи «коалиции желающих» в Париже.
По словам Макрона, российские и американские дипломаты согласовали график предстоящих переговоров. В него включены как личная встреча Путина и Зеленского, так и последующие переговоры в форматах с участием трех и четырёх сторон. Франция обязуется гарантировать выполнение достигнутых соглашений.
«Российские и американские коллеги снова встретятся, и был определён ряд ключевых дат, и мы обеспечим их соблюдение. Также состоится встреча Путина и Зеленского, а потом трёхсторонняя и четырёхсторонняя встречи», — сказал он.
При этом французский лидер подчеркнул, что в случае отказа России от конкретных мирных переговоров, что он назвал вторым возможным сценарием, последует жёсткая реакция.
Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, согласованными с Вашингтоном, в случае отказа Москвы от мирного урегулирования украинского конфликта. Макрон отметил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном потенциальные меры против Москвы.