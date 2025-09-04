Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 15:59

Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планируемой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в рамках многоуровневого дипломатического процесса. Данное заявление он сделал после встречи «коалиции желающих» в Париже.

По словам Макрона, российские и американские дипломаты согласовали график предстоящих переговоров. В него включены как личная встреча Путина и Зеленского, так и последующие переговоры в форматах с участием трех и четырёх сторон. Франция обязуется гарантировать выполнение достигнутых соглашений.

«Российские и американские коллеги снова встретятся, и был определён ряд ключевых дат, и мы обеспечим их соблюдение. Также состоится встреча Путина и Зеленского, а потом трёхсторонняя и четырёхсторонняя встречи», — сказал он.

При этом французский лидер подчеркнул, что в случае отказа России от конкретных мирных переговоров, что он назвал вторым возможным сценарием, последует жёсткая реакция.

Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину
Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, согласованными с Вашингтоном, в случае отказа Москвы от мирного урегулирования украинского конфликта. Макрон отметил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном потенциальные меры против Москвы.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Украина
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar