Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планируемой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в рамках многоуровневого дипломатического процесса. Данное заявление он сделал после встречи «коалиции желающих» в Париже.

По словам Макрона, российские и американские дипломаты согласовали график предстоящих переговоров. В него включены как личная встреча Путина и Зеленского, так и последующие переговоры в форматах с участием трех и четырёх сторон. Франция обязуется гарантировать выполнение достигнутых соглашений.

«Российские и американские коллеги снова встретятся, и был определён ряд ключевых дат, и мы обеспечим их соблюдение. Также состоится встреча Путина и Зеленского, а потом трёхсторонняя и четырёхсторонняя встречи», — сказал он.

При этом французский лидер подчеркнул, что в случае отказа России от конкретных мирных переговоров, что он назвал вторым возможным сценарием, последует жёсткая реакция.