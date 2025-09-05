«Сами просят»: Путин высказался о смене позиции Киева по контактам с Москвой

Киев ранее исключал любые возможности прямого диалога с Россией, а теперь сам предлагает наладить контакты. Об этом на пленарном заседании ВЭФ напомнил президент РФ Владимир Путин.

«Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают», — сказал он.