«Сами просят»: Путин высказался о смене позиции Киева по контактам с Москвой
Путин: Киев, ранее исключавший взаимодействие с РФ, теперь предлагает контакты
Киев ранее исключал любые возможности прямого диалога с Россией, а теперь сам предлагает наладить контакты. Об этом на пленарном заседании ВЭФ напомнил президент РФ Владимир Путин.
«Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают», — сказал он.
Путин подчеркнул, что позиция Киева претерпела значительные изменения: от категорического отказа от диалога до активного предложения прямых контактов. По его словам, это отражает изменения в политической и дипломатической ситуации вокруг Украины.
Ранее российский президент заявил, что Москва готова перевести переговорный процесс на более высокий политический уровень при условии достижения конкретных результатов. Путин пригласил Зеленского в Москву и гарантировал его безопасность, однако в Киеве отвергли идею переговоров в столице РФ.