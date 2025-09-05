Путин заявил, что готов к контактам с Зеленским, но не видит в них большого смысла

Президент РФ Владимир Путин выразил скептическое отношение к перспективам диалога с нынешним киевским руководством, однако подтвердил свою принципиальную готовность к таким контактам. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании ВЭФ, комментируя возможность прямых переговоров с Владимиром Зеленским.

«Руководство киевского режима нелестно о нас высказывалось и не хотело встреч. Сейчас мы видим, что они об этих контактах просят. Я уже говорил, что готов к этим контактам. Но смысла большого не вижу. Потому что договориться с украинской стороной будет сложно, даже если будет политическая воля, есть юридические сложности», — заявил Путин.