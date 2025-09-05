Мессенджер MAX
5 сентября, 06:26

Путин заявил, что готов к контактам с Зеленским, но не видит в них большого смысла

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин выразил скептическое отношение к перспективам диалога с нынешним киевским руководством, однако подтвердил свою принципиальную готовность к таким контактам. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании ВЭФ, комментируя возможность прямых переговоров с Владимиром Зеленским.

«Руководство киевского режима нелестно о нас высказывалось и не хотело встреч. Сейчас мы видим, что они об этих контактах просят. Я уже говорил, что готов к этим контактам. Но смысла большого не вижу. Потому что договориться с украинской стороной будет сложно, даже если будет политическая воля, есть юридические сложности», — заявил Путин.

Российский лидер выразил серьёзные сомнения в практической целесообразности такого диалога, пояснив, что даже при наличии политической воли со стороны украинского руководства существуют фундаментальные правовые и институциональные препятствия для достижения каких-либо договорённостей. Путин подчеркнул, что сложность ситуации заключается не только в текущей политической конъюнктуре, но и в глубоких системных противоречиях, делающих процесс переговоров чрезвычайно затруднительным.

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о своей готовности к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российский лидер пригласил представителя Украины в Москву и гарантировал ему стопроцентную безопасность.

Алиса Хуссаин
