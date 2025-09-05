Путин назвал избыточными запросы Киева приехать на встречу в выбранное ими место
Обложка © Life.ru
Киев делает избыточные запросы в адрес Москвы о назначении места встречи для переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — сказал Путин.
В ходе заседания Путин заявил, что лучшее место для встречи — это Москва. Ранее в Кремле говорили, что глава государства позвал Владимира Зеленского в столицу РФ поговорить, а не капитулировать.