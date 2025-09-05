Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:09

Путин назвал избыточными запросы Киева приехать на встречу в выбранное ими место

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киев делает избыточные запросы в адрес Москвы о назначении места встречи для переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — сказал Путин.

«Сами просят»: Путин высказался о смене позиции Киева по контактам с Москвой
«Сами просят»: Путин высказался о смене позиции Киева по контактам с Москвой

В ходе заседания Путин заявил, что лучшее место для встречи — это Москва. Ранее в Кремле говорили, что глава государства позвал Владимира Зеленского в столицу РФ поговорить, а не капитулировать.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar