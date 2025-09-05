Путин считает Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что считает Москву лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским.

«Нам говорят: мы хотим встречи, но вы поедете туда-то. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю ещё раз: самое лучшее место для этого — столица РФ, город-герой Москва», — сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.