5 сентября, 06:18

Путин считает Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что считает Москву лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским.

«Нам говорят: мы хотим встречи, но вы поедете туда-то. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю ещё раз: самое лучшее место для этого — столица РФ, город-герой Москва», — сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

Напомним, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. В Кремле уточнили, что глава государства позвал Зеленского в столицу РФ поговорить, а не капитулировать.

