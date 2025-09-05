Льготная ипотека, встреча с Зеленским, ИИ вместо ЦБ: О чем говорил Путин на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 во Владивостоке. Главными темами стали развитие Дальнего Востока, модернизация транспортной и энергетической инфраструктура, социальные программы, цифровизация, а также международные отношения. Глава государства подчеркнул, что дальневосточный регион остаётся национальным приоритетом на весь XXI век и должен стать пространством для высоких технологий, качественной жизни и международного сотрудничества.

Дальний Восток — приоритет XXI века

Экономика и ресурсы

За десятилетие добыча угля и золота на Дальнем Востоке выросла в 1,7 раза. Запасы угля оцениваются почти в 900 лет потребления, но для их рационального использования нужны современные технологии. Путин отметил, что Россия сделала ставку на диверсификацию: экономика региона ориентируется не только на сырьё, но и на высокотехнологичные производства.

Средняя зарплата в макрорегионе за 10 лет увеличилась в 2,5 раза. Президент подчеркнул, что цель государства — экономика высоких зарплат и достойного уровня жизни для специалистов.

Инфраструктура и логистика

Большой блок выступления был посвящён транспорту. Путин заявил, что модернизация Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) позволит к 2032 году увеличить провозную способность в 1,5 раза. Мощность портов Дальнего Востока к 2030 году значительно вырастет.

Социальная политика

Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки. Льготные кредиты теперь будут доступны не только учителям, но всем работникам образовательных учреждений. Кроме того, воспользоваться ими смогут семьи с тремя и более детьми независимо от возраста родителей. А в городах, где не строится новое жильё, ипотеку под 2% распространят и на вторичку.

Цифровизация и инновации

Отдельное внимание уделили технологиям. Путин предложил распространить экспериментальный режим для беспилотных систем на весь Дальний Восток, в сферах от сельхозугодий до борьбы с пожарами. Также он подчеркнул, что регион должен стать передовым в цифровом развитии, включая оборот данных.

Президент поддержал идею использования ИИ при формировании бюджета, уточнив, что искусственный интеллект должен быть лишь вспомогательным инструментом для специалистов, а ключевые решения должны всё же принимать ответственные лица.

Международная повестка и безопасность

Россия остаётся открытой к сотрудничеству, подчеркнул Путин. Он отдельно поблагодарил Китай за решение об отмене виз для россиян и пообещал зеркальные меры.

В энергетике Россия и Китай согласовали, что цены на газ по «Силе Сибири – 2» будут формироваться по рыночным принципам с адаптацией международной формулы.

Что касается Запада, Путин заявил: уход западных компаний из России был вызван политическим давлением, многие готовы вернуться при снятии ограничений, и Москва не закрывает ни для кого двери.

Украина и НАТО

Президент России вновь затронул тему украинского конфликта. По его словам, появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для удара российской армии.

Он отметил, что Москва сохраняет готовность к переговорам и пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, гарантировав ему безопасность. Путин также подчеркнул, что Россия готова соблюдать будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, если они будут равными для всех сторон.

Внутренняя политика и экономика

Президент сообщил о подготовке долгосрочной стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. По его словам, нужен комплексный подход: от создания производств и развития городской среды до подготовки кадров и расширения транспортной сети.