Путин: Чем больше люди получают, тем лучше

Президент России Владимир Путин высказался о высоких зарплатах рабочих специальностей. Глава государства отметил, что, чем больше люди получают, тем лучше.

«Чем больше люди получают, тем лучше. Я уже сказал, что это экономическая категория. Если больше заработная плата — больше человек покупает, если больше покупает — больше нашей продукции будет представлено. Это позитивный фактор экономического характера», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.