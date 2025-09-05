Мессенджер MAX
5 сентября, 06:39

Путин: Чем больше люди получают, тем лучше

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высказался о высоких зарплатах рабочих специальностей. Глава государства отметил, что, чем больше люди получают, тем лучше.

«Чем больше люди получают, тем лучше. Я уже сказал, что это экономическая категория. Если больше заработная плата — больше человек покупает, если больше покупает — больше нашей продукции будет представлено. Это позитивный фактор экономического характера», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин: Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Ранее Путин объявил о планах развития экономики будущего на Дальнем Востоке. Глава государства отметил необходимость создания высокотехнологичных производств, развития городской среды, подготовки профессиональных кадров и расширения транспортно-логистических возможностей региона.

