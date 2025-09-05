Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:11

Путин: Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, на это нацелено развитие Дальнего Востока и Арктики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Развитие Дальнего Востока и Арктики должно вести к повышению благополучия людей, их доходов. В этом сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем. Экономика России должна стать экономкой высоких зарплат. Это не популизм — в этом есть экономический смысл», — указал глава государства.

Путин добавил, что за последнее десятилетие средняя заработная плата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза.

Путин: Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры
Путин: Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры

Ранее Путин сообщил, что Дальний Восток по ряду показателей развивается быстрее других регионов. Достигнутые успехи стали возможны благодаря масштабным программам развития региона

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Дальний Восток
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar