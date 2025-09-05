Путин: Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
Обложка © Life.ru
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, на это нацелено развитие Дальнего Востока и Арктики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Развитие Дальнего Востока и Арктики должно вести к повышению благополучия людей, их доходов. В этом сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем. Экономика России должна стать экономкой высоких зарплат. Это не популизм — в этом есть экономический смысл», — указал глава государства.
Путин добавил, что за последнее десятилетие средняя заработная плата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза.
Ранее Путин сообщил, что Дальний Восток по ряду показателей развивается быстрее других регионов. Достигнутые успехи стали возможны благодаря масштабным программам развития региона